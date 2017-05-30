المتهمتان باغتيال الأخ غير الشقيق لكيم جونغ اون مثلتا امام محكمة ماليزية

مثلت امرأتان اندونيسية وفيتنامية متهمتان باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون بغاز أعصاب فتاك، أمام محكمة ماليزية اليوم، مرتديتان سترات مضادة للرصاص وسط اجراءات أمنية مشددة.
وقد تواجه المرأتان عقوبة الاعدام رغم أنهما نفتا قتل كيم جونغ-نام، حيث أشارتا إلى أنه تم خداعهما للاعتقاد بأنهما تشاركان في برنامج لتلفزيون الواقع.
وتتهم سيول كوريا الشمالية بالوقوف وراء عملية القتل التي وقعت في شباط، وهو ما ترفضه بيونغ يانغ.
ومثلت كل من الاندونيسية ستي عائشة (25 عاما) والفيتنامية دوان تي هوانغ (28 عاما) في جلسة اليوم قبل بدء المحاكمة التي انتقد خلالها محامو الدفاع عنهما الادعاء لعدم تزويدهم بالوثائق المتعلقة بالقضية.
الأمن العام: بدء إصدار جوازات السفر البيومترية إعتبارا من 1 آب
ليستر سيتي يعثر على بديل كانتي
أعمال صيانة فواصل جسر الكازينو ليل غد الثلاثاء
بري يرد على عون: التمديد سيء لكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ
الجيش: لن نسكت عن اغتيال العريف علي القاق وسنلاحق القائمين به والمحرضين عليه أينما كانوا حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة
Powered By Future Television s.a.l