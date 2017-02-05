المتعاقدون والمستعان بهم في التعليم الأساسي دعوا إلى إضراب تحذيري السبت

دعت لجنة المتعاقدين المجازين ولجنة المستعان بهم في التعليم الاساسي في بيان، جميع الأساتذة إلى “الاضراب التحذيري يوم السبت الواقع فيه 11/2/2017، وذلك في حال لم يتم توقيع عقود المتعاقدين والمستعان بخدماتهم، ودفع مستحقات الفصل الاول للعام الدراسي 2016/2017 في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل”.
بيانيتش في جوفنتوس
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