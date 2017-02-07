المتحد يتخطى هوبس بـ 13 نقطة

حقق نادي المتحد فوزاً مستحقاً في المباراة التي جمعته أمام نظيره هوبس على ملعبه وامام جماهيره وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري اللبناني لكرة السلة ، وانتهت المباراة بنتيجة
89 – 76 .
بدأ اصحاب الارض المباراة بتركيز عال وبسطوا السيطرة على اللقاء منذ اللحظة الاولى وصنعوا الفارق وتمكنوا من توسيع الفارق في الربع الثاني لينتهي الشوط الاول بفارق 16 نقطة وبواقع 47 – 31 .
و في الربع الثالث ، واصل فريق المتحد سيطرته الكامل على اللقاء حيث وقف فريق الضيوف مكتوف الايدي دون ان يتمكن من تقليل الفارق ، وفي الربع الاخير اشتدت المعركة قبل نهاية المباراة ولكن الدقائق الاخيرة منحت الفوز لفريق المتحد بنتيجة 89 – 76 .
واتت ارباع اللقاء لمصلحة الفائز على الشكل التالي :
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