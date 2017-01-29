المانيو يضرب ويغان برباعية بينما واتفورد وهال سيتي يودعان كأس الاتحاد

ضمن فعاليات الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الانكليزي ، تمكن نادي مانشستر يونايتد من اكتساح خصمه ويغان اتلتيك وبواقع 4-0 على ارضية ملعب اولد ترافورد وقدم ابناء المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مباراة قوية حيث سطع نجم اللاعبين الشبان بالاضافة الى الالماني باستيان شفاينشتايغر العائد الى التشكيلة الاساسية الذي سجل هدفا مميزا وبهذا الفوز حجز فريق الشياطين الحمر مقعده في الدور المقبل .

وفي الشوط الاول نجح لاعبو المانيو من فرض سيطرتهم المطلقة على مجرياته وبدأ ابناء المدرب مورينيو بقوة من اجل خطف هدف سريع لادخار جهود اللاعبين منذ البداية وكان لاعبو الضيوف متمركزين في مناطقهم الخلفية ولكن ابناء المدرب البرتغالي واصلوا ضغطهم المستمر وفي الدقيقة 44 أكمل البلجيكي الدولي مروان فيلايني تمريرة زميله الحاسمة برأسية متقنة ركن بها الكرة في الشباك لتصبح النتيجة 1-0 ولينتهي هذا الشوط بتقدم اليونايتد بواقع 1-0 .

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الشياطين الحمر ضغطهم على مرمى ويغان وسرعان ما استثمر مدافع المانيو سمالينغ الدربكة الدفاعية و سجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 و تمكن نجم الفريق الارميني هنريك مختيريان من خطف الهدف الثالث للمانيو وسط عجز دفاعي للاعبي الضيوف ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو اليوناتيد ضغطهم وتمكن الالماني العائد الى تشكيلة الشياطين الحمر باستيان شفاينشتايغر من اذهال مدربه بعد تسجيله هدفا رائعاً عند الدقيقة 81 مختتماً الرباعية النظيفة لتنتهي المباراة بفوز رجال مورينيو بواقع 4-0 .

وفي باقي المباريات ، نجح فريق فولهام بتحقيق المفاجاة حيث اقصى فريق هال سيتي بعد ان سحقه بنتيجة 4-1 فيما تمكن فريق ميلوول من تسجيل هدف قاتل اقصى به فريق واتفورد من المسابقة كما خرج فريق ليدز يونايتد بعد خسارته المفاجئة أمام فريق ساتون يونايتد بهدف نظيف .