المانيا ستتقدم بترشيحها لاستضافة كأس اوروبا 2024

اعلن الاتحاد الالماني لكرة القدم بانه سيتقدم بملفه لاستضافة كأس اوروبا 2024 قبل تاريخ الثالث من اذار المقبل المهلة القصوى لتقديم الترشيحات.

وسيتم اعلان اسماء الدولة المتقدم بترشحيها في 10 اذار على ان يتم تحديد هوية الدولة التي ستنال شرف الاستضافة في ايلول عام 2018.

ومن المتوقع ان يشهد الملف الالماني منافسة من الدولة السكندينافية التي تنوي التقدم بملف مشترك وهي فنلندا، الدنمارك، السويد والنروج.

وقال رئيس الاتحاد الالماني رينهارد غريندل: “يمكن لكأس اوروبا 2024 ان تكون برنامجا مضيئا لكرة القدم الالمانية”.

واضاف: “سنتقدم بملف من الطراز الاول على ان نقوم باختيار افضل عشرة ملاعب بطريقة عادلة وشفافة”.

ويتعين على الدول المتقدمة بملفات ترشيحها ان تختار ملاعبها العشرة قبل تاريخ 15 ايلول 2017 على الا تقل سعة اي واحد منها عن 30 الف متفرج.

وتابع رئيس الاتحاد الالماني “لدينا الملاعب في المانيا، لدينا البنى التحتية. سأعمل بكل ما اوتيت من قوة لكي اقنع الناس بحجج قوية عن قدرتنا باستضافة بطولة قارية مرة جديدة بعد عام 1988”.

وكانت المانيا الغربية استضافت نسخة عام 1988 حيث توج المنتخب الهولندي باللقب بفوزه على الاتحاد السوفياتي في المباراة النهائية 2-0.

يذكر ان مدينة ميونيخ ستستضيف ثلاث مباريات في دور المجموعات، وواحدة في الدور ربع النهائي في نسخة 2020 التي ستقام في مدن عدة في مختلف انحاء اوروبا.