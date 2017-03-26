المانيا تفوز بسهولة،انكلترا تنجزالمهمة وتشيكيا تكتسح سان مارينو بسداسية

ضمن منافسات الجولة الخامسة من فعاليات ذهاب تصفيات قارة اوروبا لكأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا، حقق منتخب المانيا الفوز المستحق خارج ارضه بنتيجة 4-1 امام منتخب إذربيجان في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد توفيق باكهراموف وذلك خلال مباريات المجموعة الثالثة.

فرض الضيوف السيطرة المطلقة على اللقاء حيث افتتح التسجيل لابطال العالم اللاعب الدولي شورليه في الدقيقة 16 ليهدي فريقه التقدم و لكن اصحاب الارض عادلوا في الدقيقة 31 عن طريق نازاروف لتصبح النتيجة 1-1 لكن سرعان ما انتفض المانشافت مسجلاً الهدف الثاني عن طريق مهاجم الفريق البافاري توماس مولر في الدقيقة 36 قبل أن يضيف الثالث المخضرم ماريو غوميز في الدقيقة الاخيرة من الشوط مسجلاً هدفه رقم 30 خلال مسيرته الدولية مع المنتخب الالماني لينتهي الشوط الاول بنتيجة 3-1 لابناء المدرب لوف .

وفي الشوط الثاني حاول اصحاب الارض التقدم لتقليص الفارق لكنهم اخفقوا ليتمكن شورليه من تسجيل هدف الشخصي الثاني في الدقيقة 81 ليريح جماهير بلاده مطلقاً رصاصة الرحمة على منتخب إذربيجان ليهدي منتخب بلاده الفوز المستحق بنتيجة 4-1 .

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات نفس المجموعة، سحق منتخب تشيكيا خارج الديار مضيفه منتخب سان مارينو بسداسية نظيفة في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب سان مارينو الاولمبي .

وفي مباراة ضمن منافسات المجموعة السادسة ، حقق منتخب الانكليزي الفوز المستحق بنتيجة 2-0 أمام منتخب ليتوانيا في اللقاء المثير الذي اقيم على ارض ملعب ويمبلي .

سجل اهداف الاسود الثلاثة كل من مهاجم فريق ساندرلاند العائد بقوة لتشكيلة انكلترا بعد غياب جيرمان ديفو في الدقيقة 21 ليعود الى التسجيل في اول ظهور له مع المنتخب منذ هدفه الاخير امام سان مارينو عام 2013 ليصبح اكبر سادس لاعب يسجل لانكلترا في التصفيات وفي الشوط الثاني أكمل البريطانيون سيطرتهم حيث سجل نجم ليستر سيتي الدولي جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 66 لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0 لمصلحة الاسود الثلاثة .