الماركا: رونالدو لا يرغب بخوض مباراة اشبيلية مطلع العام

اشارت صحيفة الماركا الاسبانية الى ان نجم نادي ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو قد لا يعود لمواجهة اشبيلية في اولى مباريات فريقه في الدوري الاسباني لكرة القدم في العام 2017، بحيث يسعى رونالدو الى الحصول على اكبر قدر من الراحة من اجل تجنب اي اصابة ممكنة قد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب. وكان رونالدو قد غاب عن 7 مباريات من اصل 26 مباراة خاضها فريقه 4 منها في الدوري الاسباني ، ومباراتي السوبر الاوروبي، ومباراة التأهل في كاس ملك اسبانيا

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