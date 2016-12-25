الماركا تعطي لقب الحذاء الأجمل لبيرلو والأبشع لميسي

اعتبرت صحيفة الماركا الاسبانية ان هناك العديد من الاحذية التي يجب ذكرها في ما وصفته تصنيف بين الاجمل والابشع، لتضع حذاء نجم نادي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي Adidas Messi 15.1 ‘Solar Slime’ في خانة الحذاء الابشع للعام 2016، بعد ان رات فيه عدم القدرة على التميز على ارض الملعب حيث يمتزج لونه مع لون العشب الاخضر.

بينما اختارات الصحيفة الاسبانية حذاء النجم الايطالي اندريه بيرلو كأجمل حذاء للعام 2016 لما يمتلكه من اناقة ، خاصة وان الترويج له اتى بالطريقة التي يحبها بيرلو من خلال النبيذ.