الماراتون الوزاري يستمر لاقرار الموازنة والسلسلة معاً

من المنتظر أن يكون مطلع الأسبوع اللبناني حافلاً، مع توقعات بإقرار الموازنة ومن ضمنها سلسلة الرتب والرواتب خلال الماراتون الوزاري أيام الإثنين والأربعاء والجمعة.

اكد وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان الموازنة مهمة ولكن ليس لها قيمة إن لم تحصل الإنتخابات ولن نتمكن من فعل أي شيء إلا إذا أقرينا قانونا جديدا للإنتخابات.

وأكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، بعد استقباله فاعليات من قرى العرقوب في شبعا، أن “النقاش الايجابي في مجلس الوزراء حول الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب يبشر بالوصول الى اقرارها ضمن الموازنة، بعد أن اقتنع كل المعنيين بانها حق لاصحابها ولم يعد جائزا المماطلة باعطاءها لمستحقيها”.

وأمل هاشم أن “تنتهي ثلاثية اجتماعات الاسبوع القادم باقرار الموازنة والسلسلة معا لتتفرغ الحكومة بعدها الى ترجمة وعودها بمقاربة كل الملفات والقضايا الحياتية التي تهم اللبنانيين”.

من جهته، لفت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الى اننا ولو ببطء، نتقدم نحو إنجاز الموازنة، كل جلسة تستغرق ساعات تخصص لمادة أو مادتين، والموازنة تعد عشرات وعشرات المواد، ولكني لا أشكو من ذلك بل أحمد الله على أننا وصلنا الى تفاهم يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب بشكل يعطي الحقوق لمن يستحقها، والأستاذ، المعلم، يحتل أولوية أصحاب الحقوق، الى جانب من يضحي من أجلنا في القوى العسكرية، ومن يعمل من أجلنا في الإدارة والكثير من العاملين في الشأنين العام والخاص.

وأكد ان السلسلة هي في الإتجاه الصحيح، وقد طمنت النقيب نعمه محفوظ بذلك، لكني لا أستطيع أن أقول الأمر ذاته عن قانون الإنتخاب، فهناك غرف سوداء تتداول بقانون الإنتخاب بصيغ معظمها هجين، من خلط والى ما هنالك، وما يهمني من هذا القانون ليس عدد النواب الدروز بالتأكيد، أو العدد الذي نكسبه في كتلنا.

نجهته، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان المسؤولين يحاولون وضعنا امام الناس ونحن ضد فرض الضرائب على المواطنين، مشيرا الى ان هناك مليون لبناني يستفيد من سلسلة الرتب والرواتب.

واعتبر ان الـ 1200 مليار هو رقم قليل لتمويل السلسلة لانه لا يشمل المعلمين فقط بل هناك ايضا العسكريين.

بدوره، إنتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فرض ضرائب جديدةً لتمويل الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب.

ودعا في عظة الأحد المسؤولين الى ان يسببوا الفرح للشعب اللبناني، ويخرجوا شعبنا من قلقه الدائم وحاجته وظلمه، طالبا منهم ان “يكون اداؤهم وافر الجودة، ولا يجوز ان يستمر شعبنا بالمظاهرات لتحصيل حقوقهم”.