الليغ1 : ليل يعيد ليون الى ارض الواقع ويسقطه امام جمهوره

ضمن فعاليات الجولة 22 من منافسات الدوري الفرنسي ” الليغ 1 ” ،نجح فريق ليل بتحقيق فوزاً مستحقاً بنتيجة 2-1 أمام مضيفه فريق ليون في مباراة مثيرة اقيمت على ارض ملعب بارك اولمبيك ليون ليعيد ليل اصحاب الارض الى الواقع و ينهي سلسلة نتائجهم الجيدة في الاونة الاخيرة .

وكان الشوط الاول قوياً من الجانبين حيث احتدم الصراع بشكل كبير بين لاعبي الفريقين وقدم لاعبو اولمبيك ليون اداءا قويا هجومياً حيث سيطروا على مجريات اللقاء وسط تمتل دفاعي كبير للاعبي ليل والذين تميزوا بمرتدات سريعة ارهقت دفاع ليون واربكت الحارس انكوني لوبيز والذي كانت له بعض التصديات المميزة لينقذ فريقه من اهداف عديدة وبدوره تألق الحارس اينياما حيث انقذ مرمى فريقه من غزوات لاغازيت ونبيل فكير وفي الدقيقة 38 تمكن بينزيا من منح ليل التقدم ليبدأ بعدها لاعبو المدرب برونو جينيزيو بعملية الضغط من اجل ادراك التعادل ولكن محاولاتهم اصطدمت بحارس يقظ ودفاع حصين لينتهي هذا الشوط بتقدم ليل وبواقع 1-0 .

وفي الشوط الثاني ، تناقل الفريقان السيطرة في النصف ساعة الاولى لكن الضيوف اثبتوا تفوقهم سريعاً حيث اضاف لاعب ليل ياسين بن زية هدفه الشخصي الثاني من ضربة جزاء ترجمها بنجاح ليهدي التقدم لفريقه بنتيجة 2-0 في الدقيقة 79 و لكن اصحاب الارض انتفضوا في الدقائق العشرة الاخيرة وفرضوا السيطرة لينجحوا بتقليص الفارق في الدقيقة 86 عن طريق نجم الفريق لكسندر لاكازيتي من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 .