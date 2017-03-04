الليغ1: البي اس جي ينجو من براثم نانسي ليضيق الخناق على المتصدر موناكو

ضمن فعاليات الجولة 28 من منافسات الدوري الفرنسي ” الليغ 1 ” ،تمكن فريق باريس سان جيرمان من خطف فوز صعب بنتيجة هدف يتيم امام ضيفه الفريق نانسي المقاتل حيث حسم فريق العاصمة المباراة في الشوط الثاني ليضيق الخناق على فريق موناكو المتصدر وذلك بعد خطفه النقاط الثلاثة في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب حديقة الامراء .

وبدأ الشوط الاول بطريقة سريعة حيث حاول لاعبو الـ بي أس جي السيطرة على مجريات اللقاء ولكن مرتدات لاعبي نانسي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الحارس كيفين تراب ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي نانسي وبعدها بدأ ابناء المدرب اوناي ايمري في السيطرة اكثر على مرتدات الخصم ليبدأوا في تهديد مرمى الحارس شيرنيك حيث كان للفريق الباريسي بعض الهجمات الخطرة وتألق حارس نانسي في التصدي لمحاولات الفريق الباريسي وشكل كافاني الخطورة الابرز حيث حاول المهاجم الاورغواياني من اقتناص هدف التقدم ولكن محاولاته باءت بالفشل وشكل التكتل الدفاعي للاعبي نانسي صعوبة كبيرة لدى لاعبي المدرب ايمري حيث فشل لوكاس وغيديس من اختراق دفاع الخصم على الاجنحة ليتركز الضغط في الوسط حيث مدّ كريشوفياك وباستوري وفيراتي المهاجم كافاني بالكرات ولكن الحظ عاندهم لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني ،حاول لاعبو فريق العاصمة خطف هدف الفوز حيث تقدموا و اكثروا الهجمات على مرمى الخصم العنيد الذي حاول مباغتة البي اس جي بخطفه هدف الفوز من المرتدات لكن الوقت مر دون اي تغيير في النتيجة الى ان اجرى المدرب الاسباني ايمري تبديلاته سريعاً لاستدراك الامر و في الدقيقة 80 أهدى هداف البي اس جي الدولي الاوروغواياني اديسون كافاني فريقه الفوز بعد أن ترجم ضربة جزاء بنجاح داخل شباك نانسي ليهدي فريقه 3 نقاط اكثر من غالية حيث اطلق العنان للمناقسة الشرسة على لقب الليغ 1 .