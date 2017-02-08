الليغ 1: نيس يواصل مطاردة قطبي الصدارة وليون يكتسح نانسي برباعية

ضمن فعاليات الجولة 24 من منافسات الدوري الفرنسي ” الليغ 1 ” ، تمكن نادي نيس من خطف فوز ثمين وصعب امام سانت اتيان وبواقع 1-0 في مباراة قوية ومثيرة في شوطها الاول قبل ان تهدأ الامور في الشوط الثاني وبهذا الفوز واصل نيس صراعه مع موناكو وباريس سان جيرمان .

وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً من الجانبين حيث بدأ لاعبو نيس بقوة ونجحوا في خطف هدف التقدم في الدقيقة 7 عبر سيبريان بعد تمريرة حاسمة من بليا وهذا الهدف اشعل المباراة بشكل كبير ليبدأ لاعبو سانت اتيان في ضغطهم لخطف هدف التعادل وبدوره لم يهدا لاعبو المدرب لوسيان فافر حيث واصلوا ضغطهم المستمر على مرمى الخصم وسنحت لهم العديد من فرص التسجيل ولكن الحارس كاردينال تصدى لهم ببراعة كبيرة وبدوره كان لحارس سانت اتيان مولين فضل كبير في ابقاء النتيجة على ما عليه حيث اهدر لاعبو نيس العديد من الفرص السهلة امام المرمى لينتهي هذا الشوط بتقدم نيس وبواقع 1-0 .

وبدأ الشوط الثاني بطريقة بطيئة من الجانبين حيث انحصر اللعب اكثر في وسط الملعب وفي ظل غياب الفعالية الهجومية حيث ساد الحذر والترقب بدايته ونجح لاعبو نيس في تهدئة فورة لاعبي الخصم ونجحوا في قراءة المباراة حيث فشلت تبديلات مدرب سانت اتيان غالتييه في تغيير صورة الفريق مع بعض التحسن الطفيف ولكن لاعبو نيس نجحوا في اغلاق منافذهم والاحتفاظ بالكرة لاطول فترة ممكنة ليحدوا من خطورة لاعبي الخصم ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة حاول لاعبو سانت اتيان الضغط بقوة وسط تراجع لاعبي نيس الى الوراء ولاحت لابناء المدرب غالتييه بعض الفرص الخطرة ولكن الحظ عاندهم لتنتهي المباراة بفوز نيس وبواقع 1-0 .

وفي باقي المباريات ، تمكن نادي اولمبيك ليون من تحقيق فوز كبير امام نانسي وبواقع 4-0 في مباراة كبيرة قدمها ابناء المدرب برونو جينيزيو وبهذا الفوز عزز ليون من موقعه في المركز الرابع وافتتح فالبوينا النتيجة في الدقيقة 39 قبل ان يخطف نبيل فكير الهدف الثاني في الدقيقة 43 وواصل ليون سيطرته وسجل لاكازيت الهدف الثالث في الدقيقة 54 من ضربة جزاء قبل ان يختتم ديباي مسلسل الاهداف في الدقيقة 58 ، وبدوره حقق ميتز الفوز امام ديجون وبواقع 2-1 ، فيما حسم التعادل الايجابي وبواقع 1-1 المباراة التي جمعت بين لوريان وتولوز بينما انتهت المباراة التي جمعت بين انجيه ورين بالتعادل السلبي ليواصل الفريقين اضاعة النقاط السهلة في هذه الفترة المهمة من الدوري .