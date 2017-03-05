الليغ 1: نيس ينجز المهمة بصعوبة وسان اتيان يسقط في فخ التعادل السلبي

ضمن فعاليات الجولة 28 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم” الليغ 1 ” ،تمكن فريق نيس من خطف فوز صعب بنتيجة هدف يتيم امام مضيفه الفريق ديجون المقاتل حيث حسم فريق نيس المباراة في الشوط الثاني ليضيق الخناق على فريقي موناكو المتصدر و البي اس جي الوصيف وذلك بعد خطفه النقاط الثلاثة في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب غاستون جيرارد .

وبدأ الشوط الاول بطريقة سريعة حيث حاول لاعبو نيس السيطرة على مجريات اللقاء ولكن مرتدات لاعبي ديجون شكلت خطورة كبيرة على مرمى حارس الضيوف ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي اصحاب الارض وبعدها بدأ ابناء المدرب فافري في السيطرة اكثر على مرتدات الخصم ليبدأوا في تهديد مرمى ديجون حيث كان لفريق نيس بعض الهجمات الخطرة لكن حارس ديجون برع في التصدي لمحاولات ثالث الليغ 1 لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني ،حاول لاعبو فافري خطف هدف الفوز حيث تقدموا و اكثروا الهجمات على مرمى الخصم العنيد الذي حاول مباغتة رفاق السوبر ماريو بخطفه هدف الفوز من المرتدات لكن الوقت مر دون اي تغيير في النتيجة الى ان اجرى المدرب فافري تبديلاته سريعاً لاستدراك الامر و في الدقيقة 69 أهدى لاعب نيس الدولي ويلان سيبريان فريقه الفوز بعد أن سجل هدف فريقه الوحيد بنجاح داخل شباك ديجون الذي كان كافياً ليهدي فريقه 3 نقاط اكثر من غالية حيث اطلق العنان للمناقسة الشرسة على لقب الليغ 1 مع البي اس جي و المتصدر موناكو .

وفي باقي المباريات ،حقق فريق انجيه فوزاً مستحقاً خارج الديار بنتيجة 3-2 أمام مضيفه فريق كان فيما سقط فريق مونبلييه في فخ التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 امام جمهوره في المباراة التي استضاق فيها منافسه غانغان بينما انتهت مباراة باستيا و سان اتيان بالتعادل السلبي كما انتهت مباراة ميتز و رين بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1 .