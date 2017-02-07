الليغ 1 : موناكو يعزز صدارته بفوز صعب امام مونبيليه

ضمن فعاليات الجولة 24 من منافسات الدوري الفرنسي ” الليغ 1 ” ، عزز نادي موناكو من صدارته للدوري بعد ان حقق فوزا صعبا امام مونبلييه وبواقع 2-1 وكانت المباراة قوية ونجح فريق الامارة من اقتناص فوز ثمين ليبتعد اكثر في جدول الترتيب .

وفي الشوط الاول فرض لاعبو موناكو سيطرتهم على مجرياته وسط تمركز لاعبي مونبلييه في مناطقهم الدفاعية في محاولة منهم للتصدي لمحاولات ابناء المدرب جارديم ولكن لاعبو موناكو نجحوا في تهديد مرمى الحارس جوردرين وفي الدقيقة 16 تمكن المدافع البولندي غليك من افتتاح التسجيل بعد تمريرة حاسمة من ليمار وبعدها بدقائق اضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من ميندي وهذين الهدفين ادخلا لاعبي مونبلييه في حيرة من امرهم حيث فشلوا في تهديد مرمى الحارس سوباسيتش وسط تمركز دفاعي جيد للفريق المتصدر وبدوره هدأ لاعبو موناكو من وتيرة ضغطهم ليقودوا هذا الشوط الى نهايته وبتقدم مقنع وبواقع 2-0 .

وبدأ الشوط الثاني بطريقة بطيئة من قبل لاعبي المدرب جارديم حيث حاولوا تهدئة وتيرة اللعب الامر الذي سمح للاعبي مونبلييه في تهديد مرمى الحارس سوباسيتش وتمكن هيلتون من تقليص الفارق لمونبلييه في الدقيقة 47 لتشتعل المباراة اكثر بين لاعبي الفريقين ليبدأ بعدها مدرب موناكو في اجراء التبديلات حيث ادخل كل من فابينيو وتوريه من اجل تحسين مردود الفريق اكثر وبادله مدرب مونبلييه بتبديلات هجومية من اجل ادراك التعادل وكان الصراع على اشده بين الجانبين ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة نجح لاعبو فريق الامارة من تهدئة وتيرة اللقاء ليحدوا من خطورة لاعبي مونبلييه وبدوره غابت خطورة ابناء المدرب جارديم بالرغم من دخول فالكاو في الخط الهجومي وفي الدقيقة 89 تعرض لاعب موناكو جيرمرسون لعملية الطرد بعد نيله الانذار الثاني ورغم النقص العددي الا ان مونبلييه فشل في اقتناص ذلك لتنتهي المباراة بفوز موناكو وبواقع 2-1 .

فيما نجح نادي بوردو من اكتساح خصمه كان وبواقع 4-0 ليعزز موقعه اكثر في وسط الترتيب وعانى لاعبو كان في مجارة القوة الهجومية للاعبي الخصم لينقادوا الى خسارة قاسية .