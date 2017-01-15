الليغ 1 : كان يحقق فوزاً مفاجئاً امام ليون

ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم ، حقق نادي كان فوزا مفاجئاً بنتيجة 3 – 2 أمام ضيفه ليون على ملعب ميشال دورنانو .
وتقدم اصحاب الارض بهدف عبر ماكسويل كورني في الدقيقة الثامنة بهدف في مرماه ، واحرز ايفان سانتيني الهدف الثاني من ضربة جزاء ، إلا أن رد الضيوف اتى قاسياً حيث احرز الكسندر لاكازيتي هدفين متتاليين في الدقيقتين 35 و 45 .
وفي الشوط الثاني ، تمكن ايفان سانتيني من احراز الهدف الثاني له والثالث لفريق كان في الدقيقة 61 .
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