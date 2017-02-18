الليغ 1 : باسيتا يفاجئ موناكو ويخطف تعادلاً مثيراً

ضمن فعاليات الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم ، خطف نادي باستيا تعادلاً مثيراً في المباراة التي جمعته امام المتصدر موناكو وانتهت بواقع 1 – 1 ، وبهذا التعادل منح فريق الامارة منافسيه فرصة مطاردته في الجولات المقبلة .

وانطلقت المباراة بكل قوة من جانب الطرفين من اجل البحث عن تسجيل الهدف الاول في المباراة ، وتمكن اصحاب الارض من الوصول الى مرمى الحارس دانييل سوباسيتش في اكثر من مناسبة وتمكنوا من خطف الهدف الاول في الدقيقة 19 عبر اللاعب عبدالله ديالو الذي تلقى مساعدة من زميله بيير بينغتسون ، بدوره اعتمد لاعبو المدرب ليوناردو جارديم على الاداء الدفاعي والهجمات المرتدة ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل لينتهي هذا الشوط بتقدم باستيا بهدف نظيف .

وفي الشوط الثاني ، دخل فريق الضيوف بحماس كبير وحاولوا الضغط على مرمى الحارس جان لويس ليكا حيث تمكن اللاعب برناردو سيلفا من خطف هدف التعادل في الدقيقة 52 بعد ان تلقى تمريرة حاسمة من زميله المامي توري ، وكانت لكلا الفريقين بعض المحاولات الخجولة والتي لم تشكل أي خطر كبير على الحارسين وافتقد فريق باسيتا لعملية الاستحواذ وبدأ المدرب جارديم في اجراء التبديلات الذي حاول الضغط من اجل ادراك الفوز وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ، نشطت مرتدات لاعبو فريق الامارة حيث كانوا قريبين من خطف هدف ثانٍ ولكن محاولاتهم باءت بالفشل ولتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1 – 1 .