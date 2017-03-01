الليغا : برشلونة يكتسح خيخون بسداسية وفوز فياريال على اوساسونا

ضمن فعاليات الجولة 25 من منافسات الدوري الاسباني ” الليغا ” ، تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوز كبير امام سبورتينغ خيخون وبواقع 6-11 في مباراة كبيرة قدمها الفريق الكتالوني على ارضية ملعب الكامب نو وقدم ابناء المدرب انريكي اداء جماعي ومثمر ليخطفوا نقاط المباراة الثلاث وليقفزوا الى الصدارة مؤقتاً بإنتظار موقعة ريال مدريد ولاس بالماس .

وفي الشوط الاول قدم لاعبو برشلونة اداء هجومي رفيع المستوى حيث بدأ ابناء المدرب لويس انريكي بقوة وانهالوا على مرمى الحارس كويلار بالهجمات وفي الدقيقة 9 تمكن البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي من خطف هدف التقدم برأسية مميزة بعد تمريرة ساحرة من ماسكيرانو وبعدها بدقائق سجل مدافع خيخون روديغيز هدف عكسي في مرماه بعد تسديدة جميلة من سواريز ارتطمت بقدم المدافع لتدخل المرمى وبعكس مجريات اللعب تمكن خيخون من تقليص الفارق عبر كاسترو في الدقيقة 21 بعد خطأ دفاعي كبير من قبل مدافعي الفريق الكتالوني ولكن اصرار لاعبي البرشا على الفوز كان كبيراً حيث تمكن لويس سواريز من خطف هدف ثالث في الدقيقة 27 بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس كويلار ، وفي الدقائق الـ10 الاخيرة حافظ الفريق الكتالوني على ضغطه المكثف على مرمى خصمه ولكن لاعبو المدرب انريكي فشلوا في ترجمتها الى اهداف لينتهي هذا الشوط بتقدم البرشا بواقع 3-1.

وفي الشوط الثاني واصل الفريق الكتالوني ضغطه المستمر على مرمى الحارس كويلار واخرج المدرب لويس انريكي مهاجمه لويس سواريز وفور دخوله تمكن باكو الكاسير من خطف هدف رابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 49 بعد عمل كبير من ليونيل ميسي وبعدها كان البرغوث الارجنتيني قريب من خطف هدف خامس ولكن تسديدة الارجنتيني مرت بمحاذاة القائم وفي الدقيقة 60 اقدم لويس انريكي على اخراج ليونيل ميسي من اجل اراحته لموقعة سيلتا فيغو وفي الدقيقة 65 تمكن نيمار من خطف هدف خامس لفريقه بعد ضربة حرة رائعة ولتهدأ بعدها وتيرة اللقاء من الجانبين وبدوره لم يشكل لاعبو خيخون أي خطورة تذكر على مرمى الحارس تر شتيغن ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل الفريق الكتالوني افضليته في المباراة وسنحت لنيمار فرصة اضافة اهداف اخرى ولكن الحظ عاند النجم البرازيلي قبل ان يحتتم راكيتيتش مسلسل الاهداف في الدقيقة 87 ولتنتهي المباراة بفوز برشلونة بواقع 6-1 .

فيما حقق فياريال فوزاً كاسحاً امام اوساسونا وبواقع 4-1 في مباراة قوية وسجل اهداف الغواصات الصفراء كل من سوريانو سولدادو قبلن ايقلص توريس الفارق لاوساسونا قبل ان يعود بوري ويسجل هدف الفوز لفياريال وبواقع 4-1 .