الليغا : الريال يعزز صدارته بثنائية مستحقة امام اسبانيول‎

ضمن فعاليات الجولة 23 من منافسات الدوري الاسباني ” الليغا ” ، عزز نادي ريال مدريد من صدارته بفوز مستحق امام اسبانيول وبواقع 2-00 على ارضية ملعب السانتياغو برنابيو وغاب الدون رونالدو عن التسجيل ولكن واصل المرينغي تحقيقه النقاط المتتالية ليعزز من صدارته اكثر .

وكان الشوط الاول تكتيكياً من قبل لاعبي اسبانيول حيث حاول ابناء المدرب كيكي فلوريس قتل المباراة من اجل الحدّ من خطورة هجوم المرينغي ورغم سيطرة ابناء المدرب زين الدين زيدان على الكرة الا ان خطورتهم غابت من جراء التنظيم الدفاعي الكبير للاعبي اسبانيول حيث غابت خطورة الدون رونالدو وموراتا وبدوره لم ينجح لاعبو اسبانيول في تهديد مرمى الحارس كاسيا حيث اوقف لاعبو الريال الهجمات المرتدة للفريق الكتالوني وفي الدقيقة 33 تمكن الفارو موراتا من افتتاح التسجيل برأسية جميلة بعد تمريرة رائعة من ايسطو ليفك شيفرة دفاع الخصم ورغم تلقيهم هدف الا ان لاعبي اسبانيول واصلوا تمركزهم الدفاعي وكاد موراتا ان يضيف هدفاً ثانياً ولكن تسديدته جانبت القائم ولم تشهد الدقائق الاخيرة أي فرص خطرة لينتهي هذا الشوط بتقدم الريال وبواقع 1-0 .

وفي الشوط الثاني واصل الفريق الملكي ضغطه المستمر على مرمى الحارس دييغو لوبيز من اجل خطف هدف ثانٍ وكانت محاولات الفريق الملكي عديدة ولكن الفعالية الهجومية غابت عن لاعبي المدرب زيدان وبدوره نجح دفاع اسبانيول من تصعيب المهمة بشكل كبير على لاعبي المرينغي ، ولم ينجح لاعبو المدرب كيكي فلوريس من تهديد مرمى المرينغي بالمرتدات ليواصل الفريق الملكي ضغطه وسط انحصار اللعب في مناطق اسبانيول وكان لإيسكو فرصة مميزة لخطف هدف ثانٍ ولكن الحارس لوبيز تصدى له ببراعة كبيرة وبدوره فشل الدون رونالدو من ترجمة عرضيات كارفخال ليخطف هدف يؤكد به فوز الريال ليواصل الدون معاناته امام المرمى ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة سمح لاعبو الريال لخصمهم في التقدم الى الامام ليبدأ ابناء المدرب زيدان بهجماتهم المرتدة والتي اثمرت عن هدف ثانٍ عن طريق العائد من الاصابة غاريث بايل في الدقيقة 83 بعد تمريرة حاسمة من ايسكو لتنتهي المباراة بفوز الريال بواقع 2-0.