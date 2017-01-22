الليغا : الخفافيش تسقط الغواصات الصفراء بثنائية نظيفة

ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر خلال فعاليات الدوري الاسباني لكرة القدم “الليغا ” ، سقط فريق فياريال بنتيجة 2-0 أمام ضيفه فريق فالنسيا في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب لاسيراميكا.

حيث بسط الخفافيش سيطرتهم على اللقاء ليعودوا الى السكة الصحيحة بعد الكثير من الاخفاقات في الاونة الاخيرة فقد سجل اهداف فالينسا كل من كارلوس سولر باراغان في الدقيقة 35 واضاف زميله سانتياغو مينا الهدف الثاني في الدقيقة 42 لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0 .