اللويزة يتابع مسلسل انتصاراته بالفوز على ميروبا

تابع فريق اللويزة مسلسل إنتصاراته وفاز في “دربي كسروان” على مضيفه الإتحاد ميروبا، مساء الثلثاء بنتيجة (74-67) ضمن المرحلة السابعة من بطولة لبنان لكرة السلة.

ولم تكن المباراة منقولة على أي من المحطات التلفزيونية.

وهذا الفوز الخامسة لفريق اللويزة من اصل سبع مباريات، في حين تلقى ميروبا خسارته الخامسة.

وكانت نتيجة الشوط الاول متقاربة جداً بين الفريقين، وانهى اللويزة الربع الاول متقدماً بفارق نقطة واحدة (16-15)، قبل أن يستعيد الفريق المضيف التقدم مع نهاية الربع الثاني (30-28).

لكن بدأت الصورة تتغير في الربعين الثالث والرابع، حيث فرض اللويزة سيطرته على مجريات اللقاء وانهى الربع الثالث بنتيجة (65-56) قبل أن ينهي اللقاء لمصحلته.

في ما يلي احصائيات المباراة: