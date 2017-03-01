تأهل نادي اللويزة الى نهائي كأس لبنان لكرة الصالات ، بعد فوزه في المباراة النصف النهائية بضربات الترجيح 4 – 3 (الوقت الاصلي والاضافي 3 – 3 ) على فريق بلدية الغبيري في المباراة التي اقيمت على ملعب مجمع اميل لحود العسكري في مار روكز .
وسيلاقي اللويزة في النهائي الفائز في مباراة النصف النهائية بين نادي شباب الاشرفية ونادي هومنتمن .
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