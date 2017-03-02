اللواء بصبوص يرعى إطلاق «سباق ضِد المخدرات» لنصف الماراثون

أعلن في قاعة الشرف في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري، خلال مؤتمر صحفي عن سباق النصف ماراثون السنوي العاشر بعنوان «سباق ضدّ المخدرات»، الذي ستنظمه المديرية العامة الاحد 26 آذار الجاري برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وبإشراف اتحاد العاب القوى.

وحضر المؤتمر راعي الاحتفال اللواء بصبوص، علي فواز ممثلاً وزير الشباب والرياضة، زاهي الهيبة ممثلاً وزير الشؤون الاجتماعية، العميد جورج الهد ممثلاً قائد الجيش، العميد جوزف تومية ممثلاً المدير العام للأمن العام، العميد الركن إدمون غصن ممثلاً المدير العام لأمن الدولة، العميد بيار حايك ممثلاً مدير عام الدفاع المدني، رئيس فريق الألعاب القتالية العميد فؤاد حميد الخوري، رئيس فريق ألعاب القوى في قوى الأمن العميد حسين خشفة، رئيس مكتب مكافحة المخدرات في وحدة الشرطة القضائية العميد غسان شمس الدين، جورج سولاج ممثلاً نقيب الصحافة، رئيس الإتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة، أمين سرّ اللجنة الأولمبية اللبنانية العميد حسان رستم، رئيسة جمعية ماراثون بيروت مي الخليل، ورؤساء مجالس إدارة وممثلون عن المصارف الداعمة (سوسييتيه جنرال، لبنان والمهجر، فرنسبك، عودة، الاعتماد، مصر ولبنان)، ومعنيون.

بعد النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة عريف الحفل الزميل حسان محيي الدين المستشار الاعلامي للّجنة الأولمبية وجمعية بيروت ماراثون، قدّم العميد خشفة عرضاً مفصّلاً للجوانب التنظيمية والفنية للسباق، ثم كلمة بنك لبنان والمهجر ألقتها جوسلين شهوان، مؤكّدةً أن بنك لبنان والمهجر يشجع الرياضة كما يشجّع جيل الشباب من خلال برامجه المهنية، فكلمة رئيس إتحاد العاب القوى، ثم كلمة ممثل وزير الشؤون الاجتماعية، فممثل وزير الشباب والرياضة.

بعدها القى اللواء بصبوص كلمة، وشكر الحضور على مشاركتهم في الإعلان عن سباق النصف ماراثون الذي أطلق عليه تسمية» سباق ضدّ المخدرات» إنطلاقاً من قناعته في جدوى الإضاءة على آفة المخدرات والتوعية من مخاطرها بهدف مكافحتها، معتبراً بأن المخدرات آفة تهدّد كل دول العالم، ليس فقط لبنان وتهدّد كل طبقات المجتمعات الفقيرة منها والمتوسطة والثرية حتى، كما انها تمسّ بكل شرائح المجتمع اللبناني شباباً ورجالاً ونساءً، وهي للأسف تنتشر في الفترة الأخيرة في الجامعات والمدارس، كذلك هناك أنواع جديدة من المخدرات غير التقليدية تنتشر مؤخراً وهي تلك التي تدخل في صناعتها المواد الكيميائية التي تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي. وأسف اللواء بصبوص لإزدياد عدد المتعاطين وأعطى مثالاً إحصائياً (خلال العام 2012 كان عدد الموقوفين 2765 من بينهم 2249 متعاطي مخدرات وخلال عام 2016 أصبح عدد الموقوفين 4739 من بينهم 3669 متعاطي مخدرات)، والذين يتم توقيفهم بجرم التعاطي هم من مختلف الشرائح اللبنانية ومن مستويات مختلفة.

وعدّد اللواء بصبوص المهام الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي إضافةً إلى مكافحة المخدرات، كما أعرب اللواء بصبوص عن استعداد مؤسسة قوى الأمن الداخلي الدائم لتقديم المزيد من الشهداء ليضافوا إلى لائحة شهدائها، وتمنى النجاح للسباق، وطلب من المواطنين المشاركة الكثيفة فيه إذا كان لديهم متّسع من الوقت، بهدف إنجاحه وليكون أمثولة لباقي السباقات.