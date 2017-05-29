اللواء ابراهيم: الدولة الحديثة لا تقوم بغير العلوم والادارة الرشيدة والتعاقد الحر

لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في كلمة له خلال حفل تخريج 24 ضابطا انهوا دورة حول الابداع الوظيفي في مركز علا، الى أن “لهذا النوع من التعاون أهمية ضرورية لأي تطور علمي وعملي جعلناه في المديرية غاية يجب الوصول اليها تحقيقا لشعار “خدمة المواطن حق له وليست منة من أحد”.

وأشار الى أن “قرار الأمن العام بتوطيد الشراكة مع المؤسسات الرائدة غير الحكومية ومع الجامعة الاميركية ومركز علا اثبات أن الدولة الحديثة هي نتاج تعاون بين كل عناصرها ولا تقوم بغير العلوم والادارة الرشيدة والتعاقد الحر”، مشددا على أن ” الابداع الوظيبفي يحترم كرامة المواطن والمقيم ويعزز المهارات”.

وهنأ ابراهيم الضباط على انهاء دورتهم بنجاح وتميز، وأوتوجه اليهم بالقول “الشهادة ليست طرفا بل مسؤولية تكريس علمهم في خدمة عملهم مسؤولية لا حدود لها، والشهادة هي الطريق الى اتققان عملكم”.

بدورها، اشارت النائب بهية الحريري انه بعدما صار العالم قرية الكترونية صغيرة اصبحنا بحاجة الى كل اشكال الامن التي تحتاج الى تعميق الشراكة، لافتتة الى استحداث برامج جدي