اللقاء الرباعي اليوم.. وجنبلاط يراقب

ذكرت صحيفة “النهار” أن اجتماعاً بعيداً من الاعلام عقد امس في ساحة النجمة على هامش الجلسة التشريعية للمجلس، أطلع فيه الوزيرعلي حسن خليل والنائب علي فياض رئيسَ المجلس نبيه بري في حضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزير محمد فنيش، على صيغ النسبية المطروحة في اللقاء الرباعي.

وتيبن ان الطرح الأكثر تداولاً حتى الآن، هو الطرح القائم على التأهيل على النظام الاكثري في القضاء والانتخاب على النظام النسبي في المحافظة باعتماد محافظات الشمال و البقاع و بيروت و الجنوب، على ان يقسّم جبل لبنان دائرتين: الشوف وعاليه دائرة، والباقي كله دائرة وذلك بهدف طمأنة النائب وليد جنبلاط.

تفاوت في الآراء

من جهتها، أوضحت مصادر مواكبة للمشاورات الجارية على خط إنتاج قانون إنتخابي جديد لصحيفة “المستقبل”، أنّ النقاش وإن كان بلغ مرحلة متطورة حول مشروع القانون التأهيلي وفق الإنتخاب الأكثري على مستوى القضاء والإنتخاب النسبي على مستوى المحافظة، غير أنه اصطدم في الآونة الأخيرة بمسألة التفاوت في الآراء بين الأفرقاء.

وكشفت المصدر نفسها لصحيفة “المستقبل”، عن أن التفاوت في الآراء هذا، هو حيال نسب الفوز المطلوبة لتأهل المرشحين من دورة القضاء إلى دورة المحافظة، وسط مطالبة حركة “أمل” بأن تكون النسبة المؤهلة 10% من الأصوات، بينما يطالب “حزب الله” بأن تكون 15%، ويطرح “التيار الوطني الحر” تأهل “أول فائزَيْن عن كل مقعد” في انتخابات القضاء بمعزل عن النسب.

التشاور الرباعي

وفي هذا السياق، يعود أطراف التشاور الرباعي الذي كان انطلق الأربعاء الفائت في قصر بعبدا بين تيار “المستقبل” والتيار “الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة “أمل” إلى الاجتماع اليوم في وزارة المال لاستكمال النقاش الانتخابي والتداول في المعطيات والمستجدات وسط معلومات تؤكد تقدّم حظوظ التوافق على مشروع قانون المختلط.

جنبلاط يراقب

وقالت مصادر كليمنصو لصحيفة “الجمهورية” انّ “جنبلاط يراقب بحذر كبير المَدار الانتخابي واتجاهات الرياح فيه، مع تَمسّكه بموقفه الرافض لأيّ قانون تُشتمّ منه رائحة إقصاء وإلغاء أو تهميش للطائفة الدرزية”.

واضاف: “يقارب من دون ايّ تعليق مباشر مسار اللقاءات الرباعية، وينتظر ما ستُسفر عنه لكي يبنى على الشيء مقتضاه. علماً انّ الاجواء المحيطة به تعكس نوعاً من الانزعاج وعدم الارتياح، وتَبدّى ذلك من خلال اتصالات في غير اتجاه تَرَدّد انّ النائب وائل ابو فاعور أجراها في غير اتجاه وأظهرت انزعاجاً ممّا يحصل. علماً أنه كانت هناك رغبة إشتراكية وقواتية بالانضمام الى اجتماعات الرباعي، ولكن تمّ تفضيل انّ الاجتماع الرباعي قد يكون الطريقة الفضلى وقد تكون مُنتجة أكثر، ومن ثم تأخذ مسارها الطبيعي في اتجاه الآخرين كلهم”.