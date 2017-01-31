“اللقاء الديمقراطي” التقى ميقاتي.. أبو فاعور: الصيغ يجب ان تكون بروحية “الطائف”

قال وزير الصحة العامة السابق وائل أبو فاعور، اثر اجتماع وفد “اللقاء الديموقراطي” مع رئيس الحكومة السالبق نجيب ميقاتي: “نذكر انه هناك عقدا دستوريا هو اتفاق الطائف وهو ملزم لجميع اللبنانيين، وقد كلف الكثير من التضحيات والخسائر والدماء والجراح التي تقاسمناها كلبنانيين”، وأضاف: “إذا كان هناك من يريد الإنقلاب على الطائف فليقل ذلك وليكن صريحا”.

اضاف: “نحن ندين أنفسنا لعدم تقديم أي مبادرة للنظام السياسي ولا يستطيع أحد أن يخرج عليه. تريدون قانون إنتخاب جديد، فلنذهب إلى الطائف”.

وتابع:”استباقا لما سيحصل من نقاشات يجب أن تكون الصيغ بروحية الطائف ولا أحد يلزم أحد بأي مهل”، مشيرا الى انه “هناك قانون ودستور ونظام”.

كما أكد أبو فاعور ان “الميثاقية وحسن التمثيل كلمات لا تخص الا طرفا واحدا دون الآخرين”.

ميقاتي

من جهته، اعلن ميقاتي اننا “حرصاء على ان نحمي بعضنا وأن نصل لقانون الإنتخابات من روحية الطائف والتمسك بالطائف وحذافيره من المادة 95 إلى إنشاء مجلس الشيوخ، ويا ليت نتكلم بهذا الموضوع بصورة واضحة”.