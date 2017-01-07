اللحوم المشوية ترفع خطر الوفاة للناجيات من سرطان الثدي

أكدت أحدث الدراسات المنشورة في دورية المعهد الوطني للسرطان، أن تسوية اللحوم على درجة حرارة عالية يتسبب فى إنتاج المواد الكيماوية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وهو ما أثبتته الكثير من الدراسات السابقة، بأن استهلاك كميات كبيرة من المشويات وخصوصاً اللحوم المشوية تتسبب في الاصابة بمرض السرطان، حيث إن استهلاك المشويات تتسبب في زيادة خطر موت السيدات الواتي شفين من مرض سرطان الثدي.

وقالت الدراسة إن تسوية اللحوم على درجة حرارة عالية يتسبب في إنتاج المواد الكيماوية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويقول الباحثون أن سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان انتشاراً بعد سرطان الجلد.

ويقول الباحثون إنه رغم الارتفاع المستمر فى حالات الاصابة بسرطان الثدي إلا أن معدلات الموت بسبب هذا النوع من السرطان تقل لأن هذا النوع يمكن اكتشافه وعلاجه في وقت مبكر.

ووفقا للمعهد الوطني للسرطان (NCI) فإن تسوية اللحوم في الدرجات المرتفعة يتسبب في إنتاج الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والأمينات الحلقية غير المتجانسة وهي من المواد الكيماوية التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الحمض النووي التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.