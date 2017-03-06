اللجان النيابية تناقش السلسلة.. ورابطة التعليم تحذر من الاضراب المفتوح

فيما حضرت سلسلة الرتب والرواتب في اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي بدأت بدراستها على أن تستكمل نقاشاتها يوم الثلاثاء، نفذ اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اعتصاما في ساحة رياض الصلح مؤكدين انهم مستمرون في تحركاتهم حتى اقرار السلسلة.

وأقرت اللجان النيابية المشتركة في جلستها الأولى المادة السادسة من قانون السلسلة بعد ان تحول الملف من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. فيما بقيت المادة الثانية معلقة، بانتظار أن تزود وزارة المال اللجان لائحة تتضمن جداول جديدة، لأن الموجود يعود للعام 2014.

والجلسة ترأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، واستهلت بتساؤلات بعض النواب حول جدوى درس السلسلة في اللجان المشتركة في وقت تدرسها الحكومة في مجلس الوزراء، الأمر الذي أجاب عنه وزير المال علي حسن خليل بالإشارة إلى أن الحكومة تدرس الموازنة، وفي معرض ذلك تدرس كلفة السلسلة وتأثيرها على الاقتصاد عموما.

وطغت الأجواء الإيجابية على أجواء النقاشات، مع وجود اعتراضات وتباينات ظهرت عقب الجلسة.

وانتهت الجلسة الأولى بإعلان الجميع حرصهم على إقرار السلسلة في أسرع وقت ممكن، بانتظار ترجمة الحرص المعلن في الجلسات المقبلة.

وبالتزامن نفذ اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اعتصاما في ساحة رياض الصلح. وعقدت الهيئة الإدارية اجتماعاً أكدت فيه أنها تتابع جلسات اللجان النيابية المشتركة وتدرس كل ما يصدر عنها، كما انها ستستكمل اتصالاتها مع كل من له علاقة بالحقوق، وستحضر اجتماع لجنة التربية النيابية يوم الخميس القادم وذلك من أجل تعديل القانون 441 الذي يتضمن تعديل الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي.

وطلبت من جميع المندوبين عقد جمعيات عمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للتصويت على التوصية بتفويض الرابطة بإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب المجلس النيابي مع مطلب الرابطة باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي حسب المشروع المقدم منها، وذلك بدءًا من صباح الثلاثاء الواقع فيه 7/3/2017 وحتى يوم الجمعة على أن ترسل المحاضر الى الرابطة

وحذرت الرابطة المسؤولين من المماطلة والتسويف في إقرار مطالب أساتذة التعليم الثانوي، وتحملهم مسؤولية ونتائج قرار الرابطة بإعلان الإضراب المفتوح.