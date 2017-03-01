اللبناني محمد غدار يستمر في التألق ويسجّل هاتريك

واصل النجم اللبناني محمد غدار تألقه اللافت مع فريقه الماليزي نادي كيلانتان متمكناً اليوم من تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى فريق بيراك في المباراة التي إنتهت لصالح فريق غدار بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل غدار أهدافه في الدقائق 38، 83 و88.

وبهذا الهاتريك ، رفع غدار رصيده من الاهداف الى ستّة في صدارة ترتيب هدافي الدوري الماليزي مناصفة مع البرازيلي ماتيوس ألفيش مهاجم باهانغ.