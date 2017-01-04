الكيوي يساعد على مكافحة أمراض الكبد

توصل علماء أميركيون إلى أن مضادات الأكسدة المتواجدة في حليب الأم والكيوي تساعد على مكافحة أمراض الكبد، خاصة الكبد الدهني “NAFLD” لدى فئران التجارب.

وكان أطباء التغذية في جامعة “كولورادو” الأميركية قاموا بإطعام فئران التجارب البدينة كميات وفيرة من مضادات الأكسدة المتواجدة في الصويا، والبقدونس، والكرفس والكيوي والبابايا، وحليب الثدي البشري.

وأكدت الدكتورة كارين جونشور أستاذ طب التخدير بجامعة “كولورادو” والمشرف على تطوير الأبحاث، أنه عند إطعام أمهات الفئران البدينة أثناء الحمل والرضاعة لأغذية غنية بمضادات الأكسدة، ساهم ذلك في حماية ذريتهن من فرص تطور تلف الكبد الدهني في مرحلة البلوغ.

وأوضحت أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من البدانة، لديهم فرصة أكبر لتطوير الكبد الدهني على مدار حياتهم، في الواقع نحو ثلث الأطفال الذين يعانون من البدانة المفرطة دون الـ18 قد يكونوا مصابين بالمرض ويتركوا دون تشخيص.