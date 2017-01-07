الكونغرس الأميركي يصادق على انتخاب ترامب رئيسا

بعد نحو شهرين على فوزه في الانتخابات الرئاسية، صادق الكونغرس الأميركي الجمعة بغرفتيه على انتخاب دونالد ترامب رئيسا.

وترأس نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتسلم بحكم منصبه رئاسة الكونغرس ايضا، اجتماعا مشتركا لمجلسي النواب والشيوخ، للتصديق على عدد الناخبين الكبار الذي حصل عليه كل من ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وحصل ترامب على 304 من الناخبين الكبار مقابل 227 لكلينتون. والفائز بحاجة لتأييد 270 من الناخبين الكبار للفوز.