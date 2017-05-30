الكشف عن ضبط 135 كيلوغراما من الكبتاغون للمرة الأولى في فرنسا

أعلنت الجمارك الفرنسية اليوم انها ضبطت 135 كيلوغراما من الكبتاغون، في مطار شارل ديغول هذا العام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هذا النوع في فرنسا.
وجاء في بيان صادر عن الجمارك، ان “هذا المخدر قدِّم أخيرا على أنه(+مخدر النزاع السوري)”، مشيرا الى انه “يستخدم خصوصا في منطقة الشرق الاوسط. وتفيد تقارير ان الكبتاغون، وهو نوع من الأمفيتامينات، مخدر يستخدم على نطاق واسع بين المقاتلين في سوريا”.
وقالت الجمارك الفرنسية :”انها المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هذا المخدر في فرنسا”.
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