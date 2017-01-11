الكشف عن تشكيلة منتخب لبنان …وموعد إنطلاق التمارين

سمّى مدرب منتخب لبنان جو مجاعص التشكيلة لبطولة غرب آسيا المقررة في 28 الحالي حتى 2 شباط المقبل في العاصمة الاردنية عمان والمؤهلة الى كأس آسيا 2017 التي يسعى لبنان لإستضافتها.

وضمّت التشكيلة: فادي الخطيب، إيلي رستم، وائل عرقجي، رودريغ عقل، نديم سعيد، علي كنعان، علي حيدر، شارل تابت، جاد خليل، إيلي إسطفان، أمير سعود والمجنّس آتر ماجوك.

وسيخوض خليل الذي يقدم موسما مميزا مع فريقه التضامن إطلالته الاولى مع المنتخب الاول.

تجدر الإشارة الى انّ المنتخب سيبدأ تمارينه في 22 الحالي.