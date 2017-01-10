الكشف عن الجوائز المالية لكأس أمم افريقيا 2017

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” عن مجموع الجوائز المالية لكأس الامم الافريقية في الغابون بين 14 كانون الثاني والخامس من شباط بزيادة 64 بالمئة عن بطولة 2015، وصلت إلى 16,4 مليون دولار اميركي.

توزيع الجوائز جاء على الشكل التالي:

– حامل اللقب: اربعة ملايين دولار

– الوصيف: مليونا دولار

– المتأهلون الى نصف النهائي: 1,5 مليون دولار لكل منهم

– المتأهلون الى ربع النهائي: 800 الف دولار لكل منهم

– ثالث المجموعة: 575 الف دولار

– رابع المجموعة: 475 الف دولار