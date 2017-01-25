الكرة الطائرة: سبيدبول يتابع مسلسل انتصاراته

اختتمت مساء الاربعاء المرحلة السابعة لبطولة لبنان للكرة الطائرة بفوز الشبيبة تنورين على الرياضي عمشيت بنتيجة (3-2).

المباراة جمعت الفريقين على ملعب مجمع ميشال المر الرياضي، استغرقت ساعتين و35 دقيقة، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (19-25)، (25-13)، (25-22)، (21-25)، (16-14).

وعلى ملعب مجمع ميشال سليمان فاز الشبيبة العاملة بلاط على الطلائع دلهون بنتيجة (3-1)، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (23-25)، (25-22)، (25-22)، (25-17).

وخسر الجيش على ملعبه في مجمع اميل لحود الرياضي امام سبيدبول شكا بنتيجة (0-3)، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-23)، (25-16)، (25-18).

وفاز في افتتاح المرحلة الزهراء الميناء بطل لبنان على حالات الرياضي بسهولة (3-0)، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-23)، (25-17)، (25-17).

وتغلب الشبيبة البوشرية على فينيقيا جبيل بصعوبة (3-2)، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-21)، (26-28)، (25-20)، (25-22)، (15-13).

وعلى مجمع ميشال سليمان فازالرياضي حبوب على الرسالة الصرفند (3-1)، وجاءت الاشواط على الشكل التالي: (25-21)، (26-28)، (25-22)، (25-22).