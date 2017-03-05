الكرة الطائرة: خسارتان كبيرتان لفرق المتن

حقق فريق تنورين فوزاً سهلاً على مضيفه الشبيبة البوشرية بنتيجة (3-0) ضمن المرحلة الثانية اياباً من “فاينل 8” بطولة لبنان للكرة الطائرة.
واتت نتيجة الأشواط على الشكل التالي: (25-22)، (25-18)، (25-19).
وكان تنورين قد فاز بنفس النتيجة (3-0) يوم الخميس الماضي ضمن المرحلة الاولى اياباً على نفس الملعب امام مضيفه الأنوار الجديدة.
وفي مباراة ثانية السبت ايضاً، حقق عمشيت فوزاً مهماً على ضيفه الانوار الجديدة بنتيجة (3-0).
واتت نتيجة الأشواط على الشكل التالي: (25-17)، (25-19)، (25-16).
وفي نفس المرحلة يوم الجمعة، فاز الزهراء على حالات على ملعب نادي عمشيت بنتيجة (3-0)، الأشواط: (25-21)، (26-24)، (25-199).
كما فاز سبيدبول على فينيقيا بنتيجة (3-0) على ملعب حامات.
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