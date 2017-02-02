الكرة الطائرة: بلاط يُحرج الأنوار قبل أن يخسر فوزان للبوشرية وتنورين

فاز فريق الشبيبة البوشرية على مضيفه حالات على ملعب نادي عمشيت، مساء الاربعاء ضمن المرحلة التاسعة من بطولة لبنان للكرة الطائرة، بنتيجة (3-1).

واتت نتيجة الأشواط على التوالي: (25-23)، (27-25)، (22-25)، (25-17).

ورفع بالتالي البوشرية رصيده الى 18 نقطة في المركز الثالث، من 7 انتصارات وخسارة، في حين اصبح رصيد حالات 7 نقاط في المركز التاسع، من انتصارين و5 هزائم.

وفي مباراة ثانية، حقق فريق تنورين فوزاً سهلاً على حبوب وبنتيجة (3-0)، على ملعب غزير.

واتت الأشواط على التوالي: (25-18)، (25-20)، (25-22).

وبهذا الفوز رفع تنورين رصيده الى 20 نقطة في المركز الثاني، من 7 انتصارات وخسارة، في حين بقي رصيد حبوب 8 نقاط في المركز الثامن من انتصارين و6 هزائم.

وفي مباراة ثالثة، فاز الأنوار جديد على مضيفه بلاط بصعوبة على ملعب مجمع الرئيس ميشال سليمان وبنتيجة (3-2).

وكانت نتيجة الاشواط: (22-25)، (25-21)، (25-23)، (22-25)، (15-8).

واصبح رصيد الأنوار 15 نقطة في المركز الخامس من 6 انتصارات وخسارتين، في حين يملك بلاط نقطة وحيدة من 7 خسائر.