الكرة الطائرة: بلاط يحقق فوزه الأول بعد 11 مرحلة

حقق فريق بلاط فوزه الأول هذا الموسم في بطولة لبنان للكرة الطائرة وذلك ضمن المرحلة الحادية عشر، على حساب فريق الجيش وبنتيجة (3-2).

وكان بلاط قد خسر في 8 مواجهات وهو احرز اليوم اول ثلاث نقاط له في مواجهة الجيش الذي لم يحقق أي فوز في البطولة حتى الان، حيث تلقى مع هذه المباراة 10 هزائم.

واتت نتيجة الاشواط على التوالي: (25-22)، (25-16)، (21-25)، (34-36)، (16-14).

وفي مباراة ثانية، حقق حالات فوزاً مهماً على حساب مضيفه عمشيت بنتيجة (3-1) على ملعب نادي عمشيت.

وهذا الفوز الرابع لحالات من أصل 9 مباريات لعبها هذا الموسم برصيد 13 نقطة في المركز الثامن، في حين يملك عمشيت 14 نقطة في المركز السابع من 4 انتصارات و6 خسائر.