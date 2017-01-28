الكرة الطائرة: إنتصار جديد لسبيدبول والزهراء وتنورين بالمرصاد

حقق فريق سبيبدول شكا انتصاراً جديدة في بطولة لبنان للكرة الطائرة، وذلك في افتتاح المرحلة الثامنة على حساب ضيفه حبوب بنتيجة (3-0).
واتت نتيجة الاشواط على التوالي: (25-19)، (25-15)، (25-23).
ورفع بهذا الفوز فريق سبيدبول رصيده الى 23 نقطة في المركز الاول من 8 انتصارات، في حين اصبح رصيد حبوب 10 نقاط من 3 انتصارات في المركز الثامن.
وفي مباراة ثانية، لم يواجه الزهراء حامل اللقب أي صعوبة في تخطي مضيفه الرسالة الصرفند بنتيجة (3-0)، واتت نتيجة الاشواط على التوالي: (25-20)، (25-13)، (25-23).
الزهراء رفع رصيده الى 18 نقطة من 6 انتصارات مقابل خسارة وحيدة، في حين أصبح يملك الرسالة الصرفند 8 نقاط من ثلاث انتصارات و5 خسائر.
أمّا في المباراة الثالثة، فاز فريق تنورين على الجيش بنتيجة (3-0) على ملعب الثاني، واتت نتيجة الأشواط على التوالي: (25-18)، (25-14)، (25-20).
ورفع تنورين رصيده الى 20 نقطة في المركز الثاني من 7 انتصارات، فيما يملك الجيش 3 نقاط فقط في المركز ما قبل الأخير من 8 خسائر.
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