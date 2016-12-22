الكتيبة الايطالية في صور وزعت الهدايا على الاطفال بمناسبة عيد مولد النبوي

وزعت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل” هدايا وألعاب على الاطفال في دار الفتوى – صور بمناسبة عيد مولد النبوي الشريف، في حضور مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار حبال، قائد الكتيبة الايطالية الكولونيل اوغو تشيلو، رئيس دار الاوقاف في صور الشيخ عصام كساب، مسؤول مكتب التعاون المدني العسكري الإيطالي وعدد من ضباط الكتيبة الايطالية.

حبال

حيا المفتي حبال “جهود الكتيبة الإيطالية على الخدمات الإنسانية التي تقدمها إلى جانب الدور الكبير الذي تلعبه في سبيل تحقيق الأمن والإستقرار في جنوب لبنان”.

وشكر “قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال تشيلو على مبادرتهم وعلى دعمهم المستمر للسكان المحليين”، لافتا الى أن “الجنود الايطاليين بفضل إنسانيتهم ومهنيتهم العالية استطاعوا إحياء علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين الشعبين اللبناني و الإيطالي”.