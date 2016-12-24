الكتيبة الايطالية في اليونيفيل وزعت هدايا الميلاد على الاطفال في صور

لمناسبة عيد الميلاد المجيد وزعت الكتيبة الايطالية العاملة في اطار قوات الامم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان هدايا والعاب الميلاد على اطفال ابرشيات صور للموارنة والروم الكاثوليك والروم الارثوذكس بحضور المطران الياس ابرص,ونائب رئيس اساقفة صور للموارنة الاب شربل عبد الله والايكونموس بشارة كتورة,وللمناسبة زار الكولونيل دومينغو وكبار الضباط الايطاليين يرافقه بابا نويل حاملا الهدايا والالعاب للاطفال حيث قام الكولونيل دومينغو وبابا نويل الايطالي في اليونيفيل بتوزيعها.

واقام طلائع سيدة البحار للموارنة احتفالا في قاعة المطرانية ,شكر فيها الاب عبد الله باسم المطران شكرالله نبيل الحاج على اللفتة الكريمة بتقديم االهدايا والالعاب للاطفال,مثمنا هذه الخطوة تجاه الاطفال ,وحيا جنود وضباط اليونيفيل لا سيما الكتيبة الايطالية على دورها الانساني والامني والخدماتي التي تقدمه للسكان المحليين ,ونحن اذ بدورنا نقدر هؤلاء الجنود والضباط الدوليون الذين بعيدين عن منازلهم واوطانهم لا سيما في الاعياد

حيث يقفون الى جانبنا,وجانب اهلنا في جنوب لبنان. من اجل تأمين السلام والهدوءفي جنوب لبنان.

وتخلل الحفل عرض مسرحية من وحي المناسبة, واغاني ميلادية ,واختتم بتوزيه الهدايا والالعاب على الاطفال.