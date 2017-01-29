الكاميرون تطيح السنغال بركلات الترجيح وتعبر إلى نصف النهائي

أطاح منتخب الكاميرون نظيره السنغالي من ربع نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية في الغابون، بفوزه الصعب بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 ، وذلك بعد انقضاء الوقتان الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف في مباراة الفرص الضائعة.

في الشوط الاول، فرض منتخب السنغال ايقاعه العالي على سير المجريات وأخذ يخرق منطقة دفاعات الكاميرون، وبرز الضغط الهجومي السنغالي عن طريق سادو مانيه وسيدو كيتا، إلى أن سجل زميلهما شيخو كوياتي فرصة خطيرة له من رأسية سقطت فوق شباك المرمى. بعد ذلك، خرجت الكاميرون عن صمتها وأخذت زمام المبادرة بالهجوم، من دون أن يساهم ذلك في تغيير النتيجة السلبية.

في الشوط الثاني، واصلت السنغال خرق العمق الكاميروني، غير أن فابريس اوندوا الحارس الكاميروني كان في المرصاد لأكثر من محاولة خطرة. في المقابل، لم تقف الكاميرون مكتوفة الايدي، بل أخذت تبعد الخطر بخروقات سريعة لمهاجميها في قلب الدفاع السنغالي، وسُجل لها أكثر من فرصة خطيرة تصدى لها الحارس السنغالي عبدالله ديالو.

في الشوطين الاضافيين، تبادل المنتخبان الفرص الخطيرة، وكانت الأمور مفتوحة على مصراعيها أمام اي هدف خاطف. وفيما تدخل القائم لمصلحة المنتخب الكاميروني خلال واحدة من محاولات الهجوم السنغالي، تصدى الحارس السنغالي ديالو مرة جديدة للهجوم الكاميروني وأبقى فريقه في المنافسة حتى الرمق الاخير.

وابتسمت ركلات الترجيح في النهاية لمنتخب الكاميرون، بفوزه على السنغال بنتيجة 5-3، بعد أن فشل نجم ليفربول مانيه في تنفيذ ركلة الجزاء أمام تألق العملاق الحارس الكاميروني اوندوا، وينهار بعدها بالدموع، مع ضياع حلم السنغال نحو اللقب.

وعبرت الكاميرون بهذا الفوز المثير إلى نصف نهائي بطولة أمم افريقيا، لتواجه الفائز من لقاء غانا وجمهورية الكونغو.