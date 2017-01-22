الكالتشيو : نابولي يصدم الميلان ويجره الى الخسارة في عقر داره

سقط نادي ميلان على أرضه وبين جماهيره بعد ان تعرض للخسارة في المباراة التي جمعته امام نادي نابولي بنتيجة 2 – 1 في افتتاح الجولة الـ 21 من الدوري الايطالي لكرة القدم ، ليصبح فريق الروسونيري مهدد بخسارة المركز الخامس .

وفاجأ فريق نابولي أصحاب الأرض بهدفين في الدقائق الأولى من الشوط الاول ، وسجل الهدف الاول اللاعب لورينزو انسيني في الدقيقة السادسة ولم يمنح ماوريتسيو ساري أصحاب الأرض الكثير من الوقت لترتيب أوراقهم بعد صدمة الهدف الأول ليضيف الهدف الثاني زميله كاليخون في الدقيقة التاسعة ، وتمكن كوشكا من احراز الهدف الوحيد للروسنيري في الدقيقة 37 .

وحاول رجال المدرب مونتيلا العودة بالنتيجة لكنهم اصطدموا بأداء رائع من الحارس بيبي رينا ودفاع نابولي الذين أوقفوا تسديدات خطيرة من قبل اللاعب باكا وزملائه ولتنتهي المباراة بفوز كتيبة المدرب ساري بنتيجة 2 – 1 .