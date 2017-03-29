القيادة المركزية: المليشيات الشيعية تعقد الوضع الأمني بالعراق

اعتبر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل أن “وجود أكثر من مئة ألف من المليشيات الشيعية يعقد الوضع الأمني بالعراق”، مشيراً إلى أن “التحقيقات جارية بشأن ما حدث في الموصل جراء غارات التحالف”.

ولفت إلى أنه “يجب أن يشعر السنة في العراق بأنهم سيصبحون جزءا من العملية السياسية”، مؤكداً “أننا مهتمون بنعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط وأشاطركم القلق بشأن إيران ونواياها المستقبلية”، مشيراً إلى أن “تنظيم داعش الارهابي لديه خبراء مهنيون في جمع المعلومات والتلاعب بها”.

وأشار إلى أن “الوضع في سوريا اقتضى إرسال نحو 500 جندي أميركي إلى هناك”.

وأفاد أنه “يُحتمل أن تزويد روسيا السلاح لحركة طالبان الأفعانية لتكريس نفوذها في أفغانستان”، مشيراً إلى أن “أفغانستان حققت الكثير من النجاح في حربها ضد تنظيم داعش”.