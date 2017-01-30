القوى الأمنية تخلي مبنى مهدد بالإنهيار.. والاهالي: ما هو مصيرنا؟

يبدو أن ملفّ سلامة الأبنية المهددة بالسقوط يعود إلى الواجهة من جديد مع إخلاء القوى الأمنية لمبنى في منطقة المتحف تبين أنه مهدد بالإنهيار بنسبة ثمانين بالمئة.

أعاد هذا المشهد الصباحي في منطقة المتحف المواطنين بذاكرتهم إلى تاريخ الخامس عشر من كانون الثاني 2012، يوم الحادثة المفجعة لانهيار مبنى في منطقة فسوح الأشرفية. حيث فوجئ السكان والجيران بأصوات شبيهة بالإنفجارات داخل المبنى ، تبين أنها ناجمة عن تفسخات في الأعمدة.

وعلى الفور سارعت القوى الأمنية إلى تطويق منطقة المتحف بالكامل. وقد حضر مهندسون فنيون، ليتبين أن نسبة خطر الإنهيار بلغت ثمانين بالمئة، الأمر الذي يهدد المباني المجاورة أيضاً.

وبحسب السكان، فإن البلدية كانت قد كشفت على المباني القديمة من بينها هذا المبنى، عقب حادثة انهيار مبنى فسوح، غير أن أصحاب الملك تقاعسوا عن الترميم اللازم.

وطالبت العائلات الخمس التي تقطن المبنى المعنيين بالتحرك سريعاً ودفع بدلات سكن، أقله ريثما يتبين مصيرهم.