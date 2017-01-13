القوات المصرية تقتل 10 إرهابيين جنوب العريش

أفادت مصادر أمنية إن القوات المصرية قتلت عشرة عناصر مسلحة خلال حملة أمنية نهار الجمعة على مناطق جنوب العريش، والتي تمثل معاقل رئيسية لعناصر بيت المقدس.

وأسفرت الاشتباكات عن ضبط 10 بنادق آلية ومتفجرات بحوزة العناصر الإرهابية، في ما لا يزال الحصار الأمني مفروضا حتى الآن على المنطقة.

وتحفظت قوات الشرطة على جثث القتلى، وتم إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي بمدينة الإسماعيلية تحت حراسة مشددة للكشف عن هويتهم.

وكانت الحملة الأمنية التي صاحبها تحليق للطيران الحربي، قد انطلقت بعد ورود معلومات تفيد بتواجد أعداد كبيرة من عناصر بيت المقدس في المزارع بالمنطقة.

الهجوم جاء بعد استشهاد مدني إضافة إلى 7 من عناصر الشرطة المصرية، الذين تعرضوا لهجوم إرهابي على قوة أمنية متمركزة في نقطة تفتيش المطافي الاثنين الماضي.