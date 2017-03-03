القوات المسلحة الإيطالية أنهت تدريب وحدة أمن المطار

اختتمت اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي الدورة التدريبية عن مكافحة الشغب والسيطرة على الحشود التي نظمتها البعثة الإيطالية الثنائية العسكرية في لبنان (MIBIL) لمصلحة كتيبة القوات المسلحة اللبنانية المنوط بها أمن ومراقبة المطار.
وأفاد بيان للسفارة الإيطالية، أنه “خلال الدورة الممتدة على أربعة أسابيع، تمكن 26 عسكريا من تحسين قدراتهم في مجال المحافظة على النظام العام ومكافحة الحرائق والاسعافات الأولية من خلال المشاركة في دروس نظرية وتطبيقية على أيدي مدربين متخصصين في الشرطة العسكرية الإيطالية “الكارابينييري”.
وأكدت السلطات المدنية والعسكرية اللبنانية والإيطالية التي شاركت في الاحتفال والتي كانت لها الفرصة لمشاهدة عرض عن المهارات التطبيقية المكتسبة من المشاركين في الدورة، أهمية التعاون بين القوات المسلحة الإيطالية والقوات المسلحة اللبنانية”.
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
مارين لوبن تثير الجدل في ختام زيارتها الى لبنان
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
قوات الدفاع السعودي تسقط صاروخاً بالستياً في سماء عسير
Powered By Future Television s.a.l