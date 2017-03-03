القوات المسلحة الإيطالية أنهت تدريب وحدة أمن المطار

اختتمت اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي الدورة التدريبية عن مكافحة الشغب والسيطرة على الحشود التي نظمتها البعثة الإيطالية الثنائية العسكرية في لبنان (MIBIL) لمصلحة كتيبة القوات المسلحة اللبنانية المنوط بها أمن ومراقبة المطار.

وأفاد بيان للسفارة الإيطالية، أنه “خلال الدورة الممتدة على أربعة أسابيع، تمكن 26 عسكريا من تحسين قدراتهم في مجال المحافظة على النظام العام ومكافحة الحرائق والاسعافات الأولية من خلال المشاركة في دروس نظرية وتطبيقية على أيدي مدربين متخصصين في الشرطة العسكرية الإيطالية “الكارابينييري”.

وأكدت السلطات المدنية والعسكرية اللبنانية والإيطالية التي شاركت في الاحتفال والتي كانت لها الفرصة لمشاهدة عرض عن المهارات التطبيقية المكتسبة من المشاركين في الدورة، أهمية التعاون بين القوات المسلحة الإيطالية والقوات المسلحة اللبنانية”.