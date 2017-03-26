القوات العراقية تنفي علاقتها بمجزرة الموصل وتتهم داعش

نفت خلية الإعلام الحربي مسؤوليتها عن المجزرة التي راح ضحيتها المئات من المدنيين وحملت تنظيم داعش المسؤولية.

وقالت الخلية في بيان أصدرته، الأحد، إن المكان الذي تم طلب ضربه لا علاقة له بمكان المجزرة وإنما في حي الرسالة.

وأضافت أنها قامت بتفحص المنزل الذي وقعت فيه المجزرة، ووجدت أنه لم يتعرض لغارة وإنما قام المتطرفون بتفخيخه، حيث تم انتشال العشرات من الجثث.

وكانت القوات الأميركية قد أقرت بتنفيذ الغارة بطلب من القوات العراقية.