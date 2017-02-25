القوات العراقية تقتحم أول الأحياء الشعبية في الموصل

أعلن القائد بقوات الرد السريع العراقية اللواء ثامر الحسني اقتحام قوات عراقية أولى المناطق الشعبية بالضفة الجنوبية في الساحل الأيمن منالموصل 400 كيلو متر شمالي بغداد، مشيرا الى انَّ قوات الرد السريع اقتحمت منطقة وادي حجر أولى المناطق الشعبية بالمحور الجنوبي وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم الدولة “داعش”، أوقعت العشرات بين القتلى والجرحى في صفوف التنظيم.

ولفت الى أنَّ الفرق الهندسية والتابعة للرد السريع تمكَّنت أيضًا من تفكيك نحو 50 عبوة ناسفة وإحباط تفجير 20 منزلًا مفخخًا من مخلفات تنظيم “الدولة” بمشارف الشارع الرئيسي الذي يربط معسكر الغزلاني الذي تم تحريره بالكامل بمنطقة وادي حجر جنوبي الموصل، مشيرا الى ان “قوات الرد السريع تتقدَّم باتجاه مركز الموصل، ومن المؤمل رفع العلم العراقي خلال الساعات المقبلة بمبنى محافظة نينوى الرئيسي الذي يقع مركز الموصل”.