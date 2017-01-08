القوات العراقية تصل إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية سيطرتها على الجانب الشرقي للجسر الرابع على نهر دجلة في مدينة الموصل، الأحد 8 يناير/كانون الثاني.

وبعد هذا التقدم، تمكنت القوات العراقية، وللمرة الأولى منذ انطلاق عمليات تحرير الموصل العسكرية في أكتوبر/ تشرين الأول ، من الوصول إلى الضفة الشرقية من دجلة الذي يقسم المدينة إلى شطرين.

وقال الناطق باسم قوات “مكافحة الإرهاب” صباح النعمان، إن القوات شقت طريقها إلى الجسر، وهو أول جسر على نهر دجلة في المدينة، تعرض إلى أضرار أثناء القتال بسبب تفجير نفذه تنظيم “داعش“.

من جهته أكد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب، أن القوات الخاصة اشتبكت مع مسلحي التنظيم قرب موقع أثري في الموصل الأحد، لدى محاولتها إخراجهم من المزيد من أحياء المدينة.

وأضاف الساعدي أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقدمت هذا الصباح في اتجاهين نحو حي البلديات وحي السكر، مشيرا إلى أن التنظيم حاول أثناء التقدم مواجهة القوات من فوق تل.

وأوضح أن القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي “تعاملت” مع عناصر “داعش” الذين صعدوا التل لاستخدامه كموقع لإطلاق النار، معلنا مقتل عشرات الإرهابيين.

وتمكنت القوات العراقية، بما فيها جهاز مكافحة الإرهاب ووحدات أخرى تابعة للجيش، من التقدم داخل الموصل في الأيام القليلة الماضية، مستخدمة أساليب جديدة وتنسيق أفضل، بعد تعثر تقدمها داخل المدينة في أواخر العام الماضي بسبب وجود المدنيين في مناطق سيطرة التنظيم.