القوات العراقية تتقدم في معركة الموصل.. ونزوح 125 ألف عراقي

بعد أيام على بدء المرحلة الثانية من معركة استعادة السيطرة على مدينة الموصل واحرزت القوات العراقية تقدما في عمق الساحل الأيسر للمدينة.

وباتت الشرطة الاتحادية على بعد 900 متر من مستشفى السلام شرق الموصل، في وقت اقتربت القوات الأمنية باتجاه نهر دجلة لتصبح على مسافة 2 كلم فقط من حافة النهر جنوب شرق الموصل.

وتمكنت الشرطة الاتحادية بإسناد طيران الجيش من قتل 30 داعشياً، ودمرت 3 اليات مفخخة و8 مواقع دفاعية للتنظيم في حي الوحدة جنوب شرق الموصل.

في المقابل، قصف “داعش” المناطق السكنية في الميثاق ويافا وسومر شرق الموصل. وعمدت الشرطة الاتحادية إلى إسعاف عشرات المدنيين المصابين ونقلهم إلى مستشفى الحمدانية شرق الموصل.

وكانت مصادر عسكرية في الموصل كشفت في وقت سابق عن انهيار كبير في صفوف داعش في الساحل الأيسر من المدينة، وذلك بعد هروب عناصر التنظيم من أحياء (الميثاق، والوحدة، وسومر) باتجاه نهر دجلة غرباً.

اما فيما يتعلق بالفضيحة في صفوف البيشمركة والتي اعتقلت استخباراتها على اثرها تسعة ضباط ومقاتلين، بتهمة التعامل التجاري مع “داعش” في قضاء داقوق، اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق ان التحقيق جار، على أن تتم إحالتهم إلى القضاء ولم يتم استبعاد وجود تعاون بين المعتقلين وعناصر أخرى من البيشمركة.

اما انسانياً، أعلنت الأمم المتحدة، نزوح 13 ألف شخص من الموصل خلال خمسة أيام بسبب المعارك الجارية لاستعادة المدينة من تنظيم “داعش”.

وأعلنت الأمم المتحدة أن تسعة آلاف شخص فروا من الموصل في غضون أربعة أيام، وأن حوالى 125 ألف عراقي نزحوا من المدينة منذ بدء عملية استعادة السيطرة عليها.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه “بعد تكثيف العمليات العسكرية في مدينة الموصل في 29 كانون الأول تضاعفت وتيرة النزوح من الموصل على نحو ملحوظ، مع فرار تسعة آلاف شخص من المدينة في غضون أربعة أيام”.